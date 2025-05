Pamiętacie to straszenie o niebezpieczeństwach bloków z wielkiej płyty? Że mają być zburzone, rozebrane, albo że same się zawalą? Heh, za kolejne 50 lat ludzie nadal będą w nich mieszkać ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) つ ─ ─ ☆ *: ・ ゚ Poproszę moje dzieci, żeby was zawołały do tego posta w roku 2075.