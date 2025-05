Były gwałty i było wyzwolenie, jedno drugiego nie wyklucza.



Z zamianą Niemców na Sowietów to było "spod rynny w deszcz". Nadal c-----o, ale mniej.



Z Sowietami Polacy mieli własne państwo, nawet w miarę niezależne. W III Rzeszy to czekało tylko ludobójstwo, wynarodowienie i los niewolnika.