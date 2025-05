ciekawe skąd te mięso mają i kto je pakuje, najpierw straż graniczna a teraz policja, czyżby obce łapki z kakaowym prezentem? :) Nie wiem ale się domyślam. Poza tym powinni mieć własną produkcję a jeżeli korzystają z zewnętrznych dostawców to powinni badać to mięso regularnie, wystarczy wejść na ostatnie przetargi dla tej akademii a potem na strony tych dostawców to same jedynki i narzekanie na nieświeże mięso.