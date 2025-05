1. Podstawowe pytanie: Zasięg i czas lotu.

Biorąc pod uwagę że to kilka silników odrzutowych może być z tym krucho.

2. Bezpieczeństwo: w przypadku awarii jednego z silników, reszta da radę skompensować czy mamy gwałtowny przechył i piękną katastrofę?

3. Poziom hałasu w realnym użytkowaniu. Spore szanse że jest bardzo wysoki jak to przy pracy siników odrzutowych, bo na filmikach mamy muzyczkę.

Ktoś napisał:

it runs on jet turbines that crank out around 118–123 dB(A) at just Pokaż całość