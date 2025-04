Znowu pierd...nie i straszenie ludzi.

Kleszcz który wgryzł się w kota nie przechodzi na ludzi. Może się to zdarzyć jedynie w przypadku kleszcza który dopiero szuka miejsca na wgryzienia się, ale tylko w przypadku kiedy kota się głaszcze. Czyli szanse są dokładnie takie same jak przy dotykaniu krzaków we własnym ogrodzie.