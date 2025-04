A jeszcze większy bullshit to redukcja śladu węglowego. Zastanawiałem się jak banany mogą być zero emisyjne skoro skoro docierają do nas z Ameryki Południowej. Okazuje się, że wystarczy żeby firma powołała jakąś fundacje która niby to buduje domy lub kuchnie w afryce i już... Liczą że niby to że komuś zrobią kuchnie redukuje ślad węglowy bo normalnie by palili np. ogniska xD