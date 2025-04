Czyste powietrze nie ma w ogóle pieniędzy. Jak się okazuje to wszystko bujało się na mglistych obietnicach pieniędzy z unii z KPO, które pomimo obietnic herr Tuska, wciąż nie dotarły. Urzędasy dostały polecenie gry na czas i czepianie się każdego drobiazgu by jak najwięcej wniosków uwalić. Ewentualnie zmusić do kolejnego rozpatrzenia, co przedłuży czas otrzymania pieniędzy dla wnioskodawcy o kolejne pół roku. Żyjemy w państwie teoretycznym i pogódźcie się z tym.