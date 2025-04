Dla baby z telefonu alarmowego kłusownik to ktoś kto ODSTRZELIWUJE. A taki pan co łowi siatką to rybak. To co mi pan od razu nie mówi... Była taka scena w historii polskiego kina - "nie ma takiego miasta Londyn". Jak widać ograniczenie umysłowe wiecznie żywe a Bareja wciąż aktualny.