Ciekawe tylko czy dobiorą się do d--y Fauciemu i innym wysoko postawionym urzędasom.

Fauci niby dostał ułaskawienie od Bidena ale administracja Trumpa twierdzi, że jest nie ważne bo podpisała go maszynka a nie Biden osobiście więc nie ma pewności, że Biden rzeczywiście go ułaskawił a nie ktoś z jego administracji.

Inna kwestia to to, że mogą go teraz zmusić do zeznawania i wymusić do mówienie prawdy bo nie będzie mógł się zasłaniać, Pokaż całość