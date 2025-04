Efekty obniżania kryteriów przy przyjęciu. Dyktando powinno być pierwszym testem dla kandydata. Byki z którymi można się spotkać przechodzą ludzie pojęcie np.: pracowaczka, w tedy, Edmunt :)))

Potem kryteria fizyczne. Dla kobiet takie same jak dla mężczyzn. Jedna taka mówi, że nie pobierze do służby Ducato, bo nie dosiega do pedałów.

Obecny młody policjant to kobieta 40 kg/160 cm. Tak naprawdę przyjmują każdego kto ma dwie ręce, dwie nogi i głowę.