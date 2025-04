Zawieszenie broni i już jakieś ustępstwa zachodu?! A to Rusy myślą, że jak sie skończy wojna to nagle zapominamy co złego zrobili? Kraje zachodu powinny już teraz zapowiedzieć, że sankcje będą przez 50 lat od zakończenia wojny. Przecież to nie może być tak że Putin kończy wojnę i wszystko wraca po staremu: handel z Rosją, wizyty zagraniczne, partnerskie rozmowy itp.