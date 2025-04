Przekleje infomracyjnie jeden z komentarzy:



"Jestem mieszkanka dzierzazna (jedno szczescie nie tych barakow) i ta pani to Patrycja M...

Z tego co widzialam i wiem to niestety dzieci biegaja bardzo czesto po podworku nago,brudne,zalatwiaja sie na dworze jak zwierzeta,dodatkowo w domu smrod,brud i to taki ktory tworzy realne zagrozenie epidemiologiczne dla nich samych jak rowniez dla sasiadow,wiem sama tam kiedys wszedlam na ta klatke schodowa i jak bym dostala w twarz taki fetor wydobywa Pokaż całość