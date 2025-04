Po co komornik trzymał na koncie tyle pieniędzy? Jeżeli byłym zwindykowane to chyba oddaje się je wierzycielom a nie trzyma? A jakj prywatne to trzymał na koncie firmowym? Ja bym zaczął od sprawdzenia legalności posiadania pieniędzy, ale przecierz nikt komornika nie sprawdzi bo to URZĘDNIK