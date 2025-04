My mamy umowy z Oracle na dostawę ich usług na 7 milionów euro rocznie. Rzeczywiście uparcie zaprzeczali w exe calls, że doszło do data breach. Ich prawnicy konstruowali fikołki interpretacyjne, które "zaświadczały", że z punktu widzenia GDPR nie ma żadnego issue. Crisis management na żenującym poziomie i bardzo zły PR na przyszłość. Nie wiem, jak zamierzają odzyskać zaufanie klientów, będzie ich to słono kosztować.