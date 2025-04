Jestem z wych okolic i do tej pory jest tutaj dużo producentów pieczarek, są firmy robiące podkłady pod pieczarki i grupa zrzeszająca producentów. Taka ciekawostka: kiedyś Polacy jeździli do Holandii podglądać jak się produkuje pieczarki, po jakimś czasie to Holendrzy zaczęli przyjeżdżać żeby zobaczyć jak to się u nas robi.