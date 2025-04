Kontrola najwyższą formą zaufania. Ludzie, którzy swoje już widzieli, wiedzą, do czego jest zdolny drugi człowiek. Pierwsze komercyjne testy na ojcostwo są dostępne od lat 90. On się na to nie załapał, a znając prawo w usa, to nawet jakby wiedział, to pewnie musiałby płacić alimenty do momentu zdjęcia swojego nazwiska z birth certificate.



Czego to nas uczy? Kochać, wierzyć, ale sprawdzać. W PL jest 6 miesięcy od narodzin na zaprzeczenie ojcostwa Pokaż całość