kto by pomyślał, że w Polsce mamy takie podwodne sztosy! Gość na YouTube pokazał jezioro z przejrzystą wodą i fauną jak z bajki. Nie zdradził lokalizacji, żeby miejsce pozostało dzikie. Szanuję to podejście, bo nasze akweny są często niedoceniane. Może czas odkryć, co mamy pod nosem, zamiast marzyć o rafach w Australii?