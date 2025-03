A teraz wyobraźcie sobie, że Trump chce Polski bo sobie wymyślił, że sporo zarobi będąc hubem między Niemcami a Rosją a Musk sobie tu pobuduje fabryki goniąc Polaków do niewolniczej pracy. Macie do wyboru zapomnieć o swojej polskości i stać się kolonią USA albo weżmie sobie was siłą.



To by było na tyle jeżeli chodzi o naszego wielkiego brata/przyjaciela/sojusznika itd. Itp.