Zupełnie mnie to nie dziwi. Nie oceniam zasadności organizowania referendum natomiast stwierdzam, że nie mogło się to udać skoro ten twór SOS wydaję się być jakimś przypadkowym miksem ludzi bez jakiegokolwiek pomysłu "co dalej". To wszystko wyglądało jak zabawa gówniarzy "dawaj seba zrobimy se jaja i zadzwonimy do ludzi domofonem". Zadzwonili, ludzie odebrali, powiedzieli "słucham" i odłożyli słuchawkę. A seba i mati siedzą skitrani na półpiętrze chichotając udając, że to nie oni.