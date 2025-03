„Grupa, do której Jarosław B., zajmowała się rozpoznawaniem obiektów militarnych i portów morskich. Cała 16-osobowa grupa została skazana przez polskie sądy — przypomina Wirtualna Polska.”

Trzeba pamiętać że kacapy aktualizują ewidencję naszej infrastruktury. Kilkuletnie google maps czy nawet satelity nie załatwią wszystkiego. Z resztą kacapy mimo że mają satelity to stracili już prawie 1mln chłopa.

Wracając do tematu to chcą być przygotowani na zniszczenie infrastruktury wroga nawet jeśli to tylko teoretyczne i Pokaż całość