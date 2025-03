Mężczyźni dostosowują się do rynku matrymonialnego.

Kobiety nie chcą rolników to mężczyźni nie zostają rolnikami nawet jak są tam pieniądze. Co im po pieniądzach jak sami będą na zadupiu siedzieć.

Podobnie z pracą fizyczną w PL. Często lepiej płatna niż biurowa ale laski na to niezbyt lecą więc każdy chce w biurze robić.