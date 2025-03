W sumie to chyba dobry temat by zadać pytanie.

Dlaczego fotografie nadal wykonuje się tylko w formie rastrowej a nie wektorowej. Pamiętam jak w okolicach 2015 roku mnie to wkurzało bo zdjęcia na fotoblogach były w rozdzielczościach rzędu 1000x500 pikseli co uniemożliwiało przybliżanie bez drastycznej utraty jakości. Na zdjęciach wykonanych w rozdzielczości 30-40 Mpix po przeróbce na wektorowe dało się sensownie powiększać. Dziś w smartfonie mamy aparaty po kilkadziesiąt Megapikseli, chyba miałem Pokaż całość