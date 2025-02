Godzina spotkania to ledwie 16:00, akurat tak by pracujący mieli problem dotrzeć, a aktywiści już nie. Może nawet dostali cynk wcześniej? ;) Do tego jedyną zaproszoną na debatę organizacją jest PolskiAlarmSmogowy, lobbujący za SCT. Po co debatować z przeciwnikami, jak można z klakierami? Wstyd.