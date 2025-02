Czekajcie to teraz stary komuch już jest idolem konfederatów? XD

Jest pewna oczywistość że bez pieniędzy wojna się skończy. Jeśli tych pieniędzy zabraknie Ukrainie to skończy się totalna porażka Ukrainy i zwycięstwem Moskwy. I Moskwa się nie zatrzyma na Ukrainie. Wszyscy dobrze o tym wiedzą. A ponieważ rudy orangutan już powoli rozmontowuje NATO, to kolejne zielone ludziki na Łotwie w ciągu kilku lat. Po śmierci backi Białoruś stanie się częścią Rosji. Całą Pokaż całość