Dzięki temu wszystkie osoby które wchodzą do małżeństwa dla zysku a nie z miłości 2 razy się zastanowią czy warto.

Dziś ludzie się pobierają i po chwili rozwodzą szarpiąc o majątki. Prosta zasada. W jednej koszuli przyszedłeś przyszłaś to w jednej koszuli pójdziesz...

Skończy się kombinowanie jak pobrać się z kimś zamożnym na chwile i ograbić z połowy majątku.

I wiecie co? Nie tylko kobiety tak robią. Jest masa facetów tak samo Pokaż całość