Do dziś nie kumam dlaczego format AMF tak długo nie jest standartem. STL ma wady, jeżeli z jednego vertexa/wierzchołka korzysta wiele trójkątów to jest on duplikowany w strukturze, a przy zapisie ma bląd zaokrąglenia floata. Wiec trzeba robic jakies dziwne fuzzy compare na nich by byc pewnym czy trójkiąty maja wspolny punkt. Zapis binarny albo ascii które potrafia byc inaczej interpretowane. Problem z obsługą wielu materiałow/tekstur. Problem z łątwa analizą "watertight", zapis Pokaż całość