Fajny wywuad. Trochę za bardzo w tyłek wchodzlł trumpowi i muskowi, powinien być bardziej wyważony ale co do lewactwa to w 100% się zgadzam. To po prostu komusze zagrania wykorzystujące demokrację do swoich celów. Gość ma entuzjazm. Mam nadzieję że będzie bardziej wyważony w kolejnych wywiadach bo świat jednak nie jest czarno biały.