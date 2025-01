brudasów niech biora niemcy, które są odpowiedzialne za ten cały szajs. Sami to wyławiali i sami to podrzucali do włoch, grecji, hiszpani itd. w realiach to każdy kraj uni powinien obciążyć tym bagnem szwabów i docisnąć k------a za stworzenie zagrożenia w europie. Same brudaski to powinny być już deportowane do syrii bo kraj został wyzwolony.