Iks de. Fajny ten artykuł. Taki bez żadnych wyliczeń i konkretów - wcale nie pod tezę. A to, że jak odcięliśmy się od ruskiego węgla to ceny energii poszybowały w kosmos, rząd uruchomił program chrust+, a na tarcze i dopłaty przepaliliśmy 200 mld, to bez znaczenia. Albo to, że dzięki wiatrakom i PV ceny na TGE sukcesywnie spadają od kilku lat to nieistotny szczegół.