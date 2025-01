Przeniesienie takiej produkcji do USA będzie bardzo drogie, ale tańsze niż bronie ie Tajwanu, no i z czasem USA na produkcji będzie dużo zarabiać.



Dla Tajwanu to bardzo zła wiadomość, bo po przeniesieniu produkcji zajmą ich Chiny. To będzie też zła wiadomość dla Ukrainy, bo co teraz powstrzyma Tajwan przed sprzedawaniem chipów do Rosji, skoro już nałożono na nich sankcje?