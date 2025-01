Wystarczy spojrzeć na boom gospodarczy w końcu XIX w. i początkach XX w. w USA. Przyjmowano emigrantów ale nikt nie dostawał zasiłków, co najwyżej ziemię na Pograniczu za darmo (ale taką podróż relatywnie mało ludzi wybierało). To konieczność pracy przez emigrantów i niskie podatki pozwalające się wybić/dorobić sprawiły, że powstały wieżowce Manhattanu, a USA stały się wschodzącym mocarstwem; i to mimo wielkiego kryzysu 1929-1933. Zmierzam do tego, że ludzie garną się do Pokaż całość