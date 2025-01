Każdy pies w przestrzeni publicznej który znajduje się bez smyczy powinien zostać schwytany i zamknięty w schronisku dla bezdomnych psów.

Jeżeli jest zaczipowany powinny znajdować się tam dane do kontaktu z właścicielem (może mieć również obrożę z numerem do właściciela)



Jeżeli znajdzie się właściciel to powinien płacić grzywnę za niedopilnowanie psa... powiedzmy... 1000zł?