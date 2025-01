Oh nie, kolejne na w pół legalne składowisko odpadów niebezpiecznych terroryzując od kilku lat mieszkańców poszło z dymem? Damn, co za przypadek. To było nie do przewidzenia, no niestety, brakowało nam narzędzi operacyjnych.



Nie, nie panie Honza, to Pan jest winien tego że planeta płonie i takie tam, bo używasz pan za dużo wody. Od pciembiorców wara.