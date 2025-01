Wybory są demokratyczne i są świętą wolą ludu tylko gdy wygrywa nasz kandydat. A gdy wygrywa inny, to na pewno manipulacja i "naród nie dorósł do demokracji". Tak samo z agitacją: gdy USA/Unia Europejska/Zachód miesza się w wybory jakiegoś kraju swoją opłaconą propagandą, to jest to głoszenie i wspieranie światłych idei oraz zwyczajne standardy demokratyczne; a gdy kto inny stosuje propagandę by reklamować swojego kandydata, to jest to skandal, nadużycie, oszustwo wyborcze, Pokaż całość