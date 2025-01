I co? Policja nic nie robi? Nikt nie podaje do sądu tą właścicielkę?

Lepiej napisać tkliwy artykuł i czekać aż sprawa się 'sama' rozwiąże.



Wypisz wymaluj większość Polaków.... Co wyznają zasadę 'niech ktoś coś zrobi'. ( ͡ ° ( ͡ ° ͜ ʖ ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ʖ ͡ ° ) ͡ ° )

W polityce to samo.... wybierają jakiś 'namaszczonych' łudząc się, że ci będą robić 'coś' Pokaż całość