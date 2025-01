Uwielbiam parlamentarną lewicę XD

- Te Włodek, te Wasze uzgadnianie płci...

- Co z nim?

- Jest dla nas niewygodne, może zaszkodzić w kampanii. Wstrzymajmy się z tym, co?

- Ale to jeden z naszych sztandarowych postulatów!

- W zamian zaoferuje po stołku dla Waszych pocio...

- Zgoda!