Tak, tak, wykopowi eksperci, już na pewno USA odpuści Tajwan, bo chodzi tylko o fabrykę układów scalonych.

Tajwan to niezatapialny lotniskowiec Stanów Zjednoczonych, to miejsce strategiczne, to kontrola regionu.

Dywersyfikacja produkcji jest przygotowywaniem się do ewentualnej wojny i obrony Tajwanu, a nie opuszczaniem go przez USA.