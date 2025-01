To niestety normalna sprawa w tym kraju. Jeszcze i tak dobrze, że ci to normalnie umundurowani byli, bo zazwyczaj takie akcje odstawiają nieumundurowani, zachowując się przy tym jak typowe sebixy, a wtedy to już kompletnie nie wiadomo, czy to w ogóle policja. Zresztą swego czasu z takich a la bandyckich interwencji emitowano filmy w telewizji. Paradoksalnie wykopki szczególnie uwielbiają taką jedną z pasażerem BMW.