Tylko że gościu pieprzy bzdury. Tzn drukowanie pieniądza tak działa wszędzie jak to opisuje tylko nie w usa.



Drukowanie kasy przez usa to podatek nakładany na cały świat a nie tylko na amerykanów.

A jest to możliwe przez to że prawie cały świat rozlicza ropę w dolarze co wymusza posiadanie rezerw w dolarach.



I dlatego np inicjatywa kadafiego żeby rozliczać ropę w złocie była de facto wypowiedzeniem wojny usa.