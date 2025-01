Swoją drogą jakby miał być zimowy cały rok to wolę już tą zmianę czasu. Zimowy czas jest też zdecydowanie za długi. Powinno się go zmieniać na początku listopada i początku lutego. Zimowy w drugiej połowie lutego i marcu to jest straszne marnowanie światła dziennego. Wtedy mogłoby być widno po 18.