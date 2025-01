Zaskoczyły nas warunki gruntowe. Musieliśmy praktycznie od nowa projektować fundamenty mostu. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to może zmienić harmonogram prac, ale dla bezpieczeństwa użytkowników postanowiliśmy wydłużyć pale, na których oparty będzie most - tłumaczył specjalista.

Płacz to by był jakby taki źle zaprojektowany most się zawalił.Ciekawe czy protestujący by wtedy mówili "Nasza wina, przecież chcieliśmy ten most 2 tygodnie szybciej".