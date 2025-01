Jaki jest sens takiego rozwiązania? Z tego co się orientuję to ciągniki siodłowe poruszają się między magazynami/centrami logistycznymi/fabrykami które mają swoje dedykowane wózki widłowe ze swoją obsługą, a do dostaw w których rozładowanie palety jest w losowym miejscu (np. na budowach) używa się mniejszych ciężarówek z HDSem, gdzie rozładunek pójdzie znacznie sprawniej niż przez wózek, który musi być wyjęty i schowany.