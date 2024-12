Wszyscy myślą, że to dlatego że boją się ludzi. A ja zgaduje, że to po wymianie ludzi, ktoś musi się wykazać. Pewnie będzie trzeba ją rejestrować, albo dodadzą ją jako nową kategorię dla kolekcjonerów w pozwoleniu. I cyk pora na CS'a.

Ale coś czułem, że nowa władza w końcu będzie próbowała ją ograniczyć. Prawdopodobnie, maksymalnie też utrudnią dostęp do współczesnej broni, bo do dodaje roboty biedniej policji. A w ogóle to po Pokaż całość