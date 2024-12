Mimo to nadal będą pojawiać się opinie, że brakuje firmom pracowników i trzeba luzować prawo i pozwolenia odnośnie zatrudniania obcokrajowców. Polsce jest wskazane miejsce w szeregu jeśli chodzi o to co możemy wytwarzać. Rolnictwo, przetwórstwo, przemysł i tanie usługi. W tym obszarze zawsze się znajdzie tańsza konkurencja. Do innowacji potrzeba cierpliwości i nakładów pieniężnych z perspektywą długoterminową. Do tego nie mamy mentalnego nastawienia. Chłopi nie odkładali na później plonów tylko zjadali co Pokaż całość