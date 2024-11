Wbiegam po schodach i wpadam do poczekalni, w której siedzi mój mąż. 20 lipca 2020 r. zabrano mi silnego, zdrowego faceta. A

Pokaż całość

Przeczytajcie artykuł, to dowiecie się dlaczego "areszty wydobywcze" są tak szeroko i chętnie stosowane w celu złamania człowieka i wymuszenia przyznania się do czegoś czego nie zrobili. I jaki to ma wpływ na normalnego człowieka który przez prokuratora-DEBILA zostanie oskarżony tylko dlatego że pasuje do klucza i trzeba napompować statystyki.