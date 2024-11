Co by nie powiedzieć o naszych polskich Januszach, ale czy to lepiej żeby Niemcy albo Holendrzy organizowali nam jarmarki świąteczne? Niezależnie, kto, co myśli o takich wydarzeniach, to przyciągają one tłumy ludzi, którzy zostawiają tam spore pieniądze...chyba lepiej, żeby zostały u lokalnych przedsiębiorców niż u wielkich firm, które masowo rozstawiają te jarmarki w wielu miastach Europy?