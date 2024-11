Nie dosyć, że sami będziemy mieli problem ze swoimi emerytami, to jeszcze pośrednio będziemy finansować emerytury Norwegom przez takie fundusze od których będziemy wynajmować kurniki czy Francuzom (Orange - 25% udziałów ma Francja która część zysków przekazuje ichniejszemu Zusowi).

Ale mamy "niepodległość", a teraz wsiadać do niemieckiego auta, jedźcie do portugalskiego sklepu, kupić zagraniczne produkty, przecież kapitał nie ma narodowości, nie słyszeli o tym? To sobie poczytajcie na niemieckim Onecie.