Czyli tak... dzieciak miał myśli samobójcze, nie miał w domu z kim pogadać więc zaczął gadać z AI, a teraz nagle niewinni rodzice szukają ofiary. Sorry "rodzice roku", ale to wy jesteście winni bo nawet nie wiedzieliście że wasz dzieciak, pod waszym nosem ma problemy.



Jedyne co mógłbym zarzucić firmie Character.AI to to że nei wyposażyła swoich AI w jakieś mechanizmy zgłaszania że ktoś gada o popełnieniu samobójstwa. Ale może to w Pokaż całość