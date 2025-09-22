Pamiętajcie, że to są ZGŁOSZONE przypadki. Cholera wie ile jest niezgłoszonych. Drugie tyle? Dwa razy więcej? Nie dowiemy się, ale na pewno jest to znacznie zbyt dużo i pierwszym krokiem zmieniejszenia tego poziomu powinny być zakazy posiadania psów "w typie" agresywnych (i utylizacja, albo chociaż obowiązkowa kastracja obecnie posiadanych, zeby się dalej nie mnożyły), oraz egzekwowanie wymogu psa na smyczy i w kagańcu w miejscach publicznych. Warto też rozważyć OC na psa.