Ponad 35 tysięcy pogryzień przez psy w 2024 roku
W Polsce każdego dnia dochodzi średnio do 100 zgłoszonych pogryzień przez psy wynika z pierwszego ogólnopolskiego raportu. Pogryzień jest więcej niż początkowo zakładano. A to tylko zgłoszone zdarzeniaWincyyyyj
Komentarze (97)
Rząd coś robi? Nic nie robi. Pogryzień jest ZA MAŁO ¯\(ツ)/¯
Pamiętajcie o tym, jak taka bestia rozerwie twarz Waszemu dziecku.
Ich jest obecnie za duzo.
Szczają gdzie popadnie po kilka razy dziennie, śmierdzi to, gniją przez to drzewa i trwa.
ojojojojojoj to tylko piesek co panu przeszkadza ze szczają codziennie panu pod oknem ...
niech tylko 5% nie sprząta po psie do dalej poł dzielnicy zasrane...
@MikiGRU: No właśnie nie. 70 to liczba którą autorka "wysnuła" w "raporcie".( ͡° ͜ʖ ͡°)
Autorka "raportu" wzięła jakieś (jakie? nie wiadomo) dane np ze stacji sanitarno-epidemiologicznych i te dane są częścią danych z raportu. Jaką częścią? Też nie wiemy.
Natomiast to że część z tej liczby 70 stanowią te dane uwiarygodnia cały raport i liczbę 70,
- Pies, ktory pogryzl czlowieka powinien byc po obserwacji bezwzglednie usypiany
- Za pogryzienia powinna byc zasadzana kara bezwzglednego wiezienia, jak za pobicia
- Potencjalny wlasciciel powinien uzyskac zgode sasiadow na psa
@adam-gancarczyk: Tak tak, w szczególności takich sąsiadów jak z linku + stare baby z "chorobą okienną" albo ludzi którzy atakowali innych w parkach za brak maseczki w 2021.
https://tvn24.pl/polska/nagrywaja-sledza-rodzina-oskarzona-o-stalking-ra615967-ls3175004
Żeby zamontować sobie klimatyzację, która będzie stała na balkonie i będzie ledwo widoczna muszę się pytać, ale żeby sąsiad sobie dwa psy ze schroniska wziąć, które szczekaja po nawet 12h dziennie! to już nic nie musiał... Tylko to ja późnej