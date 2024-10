No kurde młody Einstein. Jeżeli wszystko drożeje od kilkunastu do kilkudziesięciu procent, a zdecydowanie większa część wymagrodzen w sektorze prywatnym wzrasta w mniejszym stopniu niż inflacja to ciężko by kupować więcej jak stać nas nawet po podwyżkach na coraz mniej. Tym bardziej, że naprawdę dużo ludzi bierze wypłatę niewiele wyższą niż wynosi minimalna płaca. To rozwarstwienie społeczeństwa i ekspertyzy ludzi oderwanych od rzeczywistości, przepraszam, ekspertów ekonomistow mialem na myśli.



